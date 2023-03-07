10 sezonun ardından mücadele ettiği ligin ilk yarısında inişli-çıkışlı bir grafik çizen Sakarya temsilcisi, 2. haftada Altınordu ve 3. haftada da Tuzlaspor'u yenerek devreye kadar sadece 2 kez üst üste galibiyet sevinci yaşadı.

İlk yarının son haftasında Gençlerbirliği'ni 2-1 yenerek başlayan seri, Göztepe deplasmanında 1-0'lık sonuçla devam etti.

Altınordu'yu 2-1, Tuzlaspor'u 3-2, Ankara Keçiörengücü'nü 2-0 ve Altaş Denizlispor'u 1-0 yenen Sakaryaspor, ligdeki galibiyet serisini 6 maça çıkardı.

Ligde ilk kez galibiyet serisi başlatan Sakarya temsilcisi, ligin 25. haftasında 9 Mart Perşembe günü konuk edeceği Yılport Samsunspor'u yenerek seriyi sürdürmek istiyor.

Goller Kasongo'dan

Sakarya temsilcisi bu 6 maçta rakip fileleri 11 kez havalandırdı, kalesinde 4 gol gördü.

Sakarya temsilcisinin attığı gollerin 6'sı Kasongo, 3'ü Burak Süleyman ve 1'i de Donkor'dan geldi, Gençlerbirliği maçında ise Metehan Mert kendi kalesine gol attı.

Sakaryaspor, ligin 24. haftasını 13 galibiyet, 1 beraberlik, 9 mağlubiyet ve 40 puanla 6'ncı sırada tamamladı.