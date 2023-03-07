Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü'nün kadrosunda da yer alan milli yüzücü Boyacı, 2024 Paralimpik Oyunları'na ülke için kota puanı toplama niteliğindeki Citi Para Yüzme Dünya Serisi 2023'e hazırlanıyor.

İngiltere'nin Sheffield kentinde 16-19 Mart'ta düzenlenecek yarışlara katılacak Boyacı, antrenmanlarına Eskişehir'de devam ediyor.

Antrenörleri eşliğinde Büyükşehir Belediyesi Kentpark Kapalı Yüzme Havuzu ile Yenikent Olimpik Yüzme Havuzu'nda çalışan Boyacı, yaptığı açıklamada, yarışmada Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmek istediğini vurguladı.

Boyacı, katılması halinde 2024 Paralimpik Oyunları'nda elinden gelenin iyisini yapmayı hedeflediğini aktardı.

"Citi Para Yüzme Dünya Serisi 2023 yarışlarında da en iyi sonuçları almak için yoğun şekilde çalışıyoruz. 2024'teki Paralimpik Oyunları'nda ülkemize yeni başarılar yeni gururlar yaşatmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz."