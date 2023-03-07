Haber Giriş: 7 Mart 2023 Salı 12:45Son Güncelleme: Kaynak: AA
Türk takımlarının Avrupa maçlarını yönetecek hakemler açıklandı
Fenerbahçe, Medipol Başakşehir ve Demir Grup Sivasspor'un Avrupa kupalarında 9 Mart Perşembe günü yapacağı son 16 turu ilk maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.
UEFA'nın açıklamasına göre Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nde İspanya ekibi Sevilla'ya konuk olacağı mücadeleyi, Fransa Futbol Federasyonundan François Letexier yönetecek. Letexier'nin yardımcılıklarını Cyril Mugnier ve Mehdi Rahmouni yapacak.
Medipol Başakşehir'in UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Belçika'nın Gent takımıyla deplasmanda oynayacağı maçta Estonyalı hakem Kristo Tohver düdük çalacak. Karşılaşmanın yardımcı hakemleri Silver Koiv ve Sten Klaasen olacak.
Demir Grup Sivasspor'un deplasmanda İtalya temsilcisi Fiorentina ile yapacağı UEFA Avrupa Konferans Ligi karşılaşmasının hakemi ise Arnavutluk'tan Enea Jorgji olacak. Jorgji'nin yardımcılıklarını Denis Rexha ve Ridiger Çokaj üstlenecek.
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