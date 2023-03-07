Türkiye Motosiklet Federasyonundan yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Türkiye'de ilk kez 10-12 Mart tarihlerinde Erciyes Kayak Merkezi'nde yapılması planlanan şampiyonanın 2024 yılına alındığı kaydedildi.

Uluslararası Motosiklet Federasyonu (FIM) tarafından en prestijli ekstrem spor organizasyonları arasında yer alan Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası, depremler nedeniyle bu sene 29 Nisan'da Norveç'in Kirkenes kentinde düzenlenecek.