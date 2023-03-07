Haber Giriş: 7 Mart 2023 Salı 12:30Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kayseri'deki Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası 2024 yılına ertelendi
Kayseri'de düzenlenmesi planlanan Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası, Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle 2024 yılına ertelendi.
Türkiye Motosiklet Federasyonundan yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Türkiye'de ilk kez 10-12 Mart tarihlerinde Erciyes Kayak Merkezi'nde yapılması planlanan şampiyonanın 2024 yılına alındığı kaydedildi.
Uluslararası Motosiklet Federasyonu (FIM) tarafından en prestijli ekstrem spor organizasyonları arasında yer alan Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası, depremler nedeniyle bu sene 29 Nisan'da Norveç'in Kirkenes kentinde düzenlenecek.
Etiketler: Kayseri
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