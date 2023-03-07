Galatasaray teknik heyetinin eli, yeni transferlerle oluşturulan kadro derinliği ile güçlendi. Sezon başında 13 oyuncuyu renklerine bağlayan sarı kırmızılılar, ara transfer döneminde de 3 takviye yaptı.

Okan Buruk, stoper tandeminde çoğunlukla Nelsson- Abdülkerim ikilisine şans veriyordu. Yerli kuralı nedeniyle zaman zaman sorun yaşayan Galatasaray, Kaan Ayhan transferiyle bu problemi çözdü.

Milli futbolcunun birçok bölgede forma giyiyor olması, sarı kırmızılıların seçeneğini artırmış oldu.

Atakaş Hatayspor'un ligden çekilmesinin ardından kiralanan Adekugbe de Galatasaray'ı rahatlattı. Yerli statüsünde oynayacak Kanadalı futbolcu, sol bekte Kazımcan Karataş ile birlikte rotasyonda yer alacak.

Zaniolo'nun takıma katılmasıyla özellikle kanatlarda görev yapacak oyuncu zenginliği de dikkat çekiyor. Galatasaray kanatlarda İtalyan futbolcunun yanı sıra; Kerem Aktürkoğlu, Barış Alper Yılmaz, Yunus Akgün, Yusuf Demir ve Milot Rashica'dan yararlanıyor.