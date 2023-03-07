TSF, 379 bin 941 lisanslı kadın sporcu, 24 bin 800 kadın antrenör ve 3 bin 230 kadın hakem sayısıyla ön plana çıkarken Tulay'ın başkanlığındaki yönetiminde de 6 kadın üyesi bulunuyor.

Kadınların, sporcu, antrenör ya da hakem olarak en çok satranç sporunu tercih ettiğini söyleyen TSF Başkanı Gülkız Tulay, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle açıklama yaptı.

"Son 11 yıldır satrançta büyük bir değişim gerçekleştiriyoruz. Hedeflerimizden biri satranç ailesinde kadın sayısını artırmak. Kadın sporcu ve yönetici sayımızla Türkiye'de lider durumdayız. Dünyada da dikkat çeken bir noktadayız."

Tulay, federasyon yönetiminde 6 kadın üyenin yer almasıyla "bir ilki" gerçekleştirdiklerini belirtti.

"Herhangi bir spor branşında kadın yönetici sayısı bir veya ikidir, çoğu spor branşında ise kadın yönetici yok. Spora son yılarda kadınların sporcu olarak ilgisi arttı artık yönetici olarak da kadın sayısının artması gerektiğine inanıyorum."

[Fotoğraf: AA / Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Gülkız Tulay]

Tulay, TSF'nin 1 milyon 200 bin lisanslı sporcusunun bulunduğuna bunun 379 bin 941'inin kadın olduğuna dikkat çekti.

"Türkiye Satranç Federasyonunun, 2012 yılında, ilk kadın başkanı oldum. 2016 yılında ise genel kurula aday olurken tek kadın başkandım. Ülkemizde kadınların ve kız çocuklarının spora ve özellikle satranç sporuna daha çok yönelmesini kendime görev edindim. Göreve geldiğimde lisanslı kadın sporcu sayısı 44 bin 332'den 379 bin 941'e ulaştı. Bu bizim gururumuzdur. Yönetimde köklü değişiklikler yaparak yönetim kurulumuzda da 6 kadının yer almasını sağladık. Her seçimde kadın yönetici sayısı arttıkça kadınlara yönelik çalışmalarımız da arttı. Federasyon bünyesinde de her üç çalışanımızdan birisi kadın."

Zeynep ve Hena'nın enkaz altında kalan madalyaları

Tulay, Kahramanmaraş merkezli depremlerde kadın satranç sporcularının özel hassasiyetiyle karşılaştıklarını söyledi.

Tulay, Hatay’dan sporcular Zeynep Yolcu ve Hena Karadaş’ın madalya ve kupalarının göçük altında kaldığı bilgisinin kendilerine ulaştığını dile getirdi.

"Elbette, bu onları çok üzmüş. Anneleri bizimle iletişime geçti ve hemen kupa ve madalyalarının yenilerini onlara ulaştırdık. Bunun gibi örnekler özellikle satranç sporunda yakın bir gelecekte kadınların daha da ön planda olacağını gösteriyor."

[Fotoğraf: AA]

"Kız çocuklarımız başkan olmak istiyor"

Tulay, projelerinde kadınları ön planda tutmaya devam edeceklerini vurguladı.

"Her şeyde olduğu gibi sporda da kadın bakış açısının olması gerektiğini düşünüyorum. Bugün onlarca kız çocuğumuz bizi örnek alıyor ve bize büyüdüklerinde federasyon başkanı olmak istediklerini söylüyorlar. Gelecek hayallerini satranç üzerine kuruyorlar. Türkiye’de kadınlarımızın istihdamdaki oranı, sporda, sanatta görünürlükleri artıyor. Biz de Türkiye Satranç Federasyonu olarak satranç sporunda kadınlarımız için çalışmaya, bu anlamda gerçekleştirdiğimiz projeler ile öncü olmaya devam edeceğiz. Tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nü kutluyorum."