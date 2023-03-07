Morinari Watanabe, deprem bölgelerini ziyaret ettiğini hatırlatarak, özellikle Hatay'daki yıkımın kendisini çok etkilediğini belirtti.

Watanabe, Türkiye'deki yıkımı 2011 yılında Japonya Fukuşima'da yaşanan depreme benzettiğini anlattı.

"Deprem bölgesinde gördüklerim konusunda çok üzüldüm. Fukuşima çok kötüydü, Hatay'ı gördüm, orası daha da kötüydü. Hatta ağlamaktan etrafa çok bakamadım."

Watanabe, Fukuşima'da yaşanan depremde Türkiye'nin kendilerine destek olduğunu hatırlattı.

"O zaman Türkiye, Japonya'yı desteklemişti. Şimdi Japonya, Türkiye'yi destekliyor. Son yönetim kurulu toplantımızda Türkiye'yi destekleme kararı aldık. Gerek parasal, gerek ekipman her türlü desteği vereceğiz. Ayrıca daha sonra bağış kampanyası yapmayı düşünüyoruz. Önemli olan insanları kalpten desteklemek. Bizde yaşanan depremde sporcularımızın hepsi, yıkımın olduğu yere gitmiş ve yardım etmişlerdi. Çünkü çadırda ve konteynerlerde yaşamak çok zor. Japonya'da depremden sonra yaşanan stresten kaynaklı ölümler olmuştu. Dolayısıyla sonraki süreçte depremzedelere verilecek mental destek çok önemli."

Watanabe, ay sonunda Antalya'da yapılacak Gençler Dünya Cimnastik Şampiyonası'nda katılımcı tüm ülke sporcularının Türk ve Suriye bayrakları ile siyah kurdele kullanacaklarını söyledi.

Watanabe, deprem acılarının ancak dayanışma ile azalabileceğini aktardı.

"Deprem bölgesinde çocuklarımızla buluştuk, onlar geleceğimiz için bir güçtür. Onlar umudumuz, onun için desteğimiz devam edecek. Deprem bölgelerinde federasyon başkanımızda isterse moral amaçlı bir organizasyon da yapabiliriz. 2011 yılında Fukuşima'da bir dayanışma organizasyonu yapmıştık. O dönem bir farkındalık görseli hazırladık ve tüm sporcularımıza gönderdik, onlar da kollarına taktı. Bu şu anlama geliyor; cimnastik ailesi hiçbir şekilde olanları unutmadı. Biz birlikteyiz, sizin acınız bizim acımızdır. Beraber çalışacağız. Dünya cimnastiğinin çok büyük bir geleceği var. Türk sporcular da çok başarılı. Olimpiyatlarda Türk sporcuların altın madalya alacaklarına inanıyorum. Türkiye'de yaşanan depremi unutmayacağız. Sizinle olacağız, yine ziyaretinize geleceğim."

Çelen: Türkiye, cimnastikteki başarılarıyla marka bir ülke oldu

Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkanı Suat Çelen, Watanabe'ye destekleri için teşekkür ederek, ziyaretlerinin kendilerine moral olduğunu söyledi.

Çelen, Watanabe'nin ilk gün kendisine telefon ederek desteklerini ilettiğini aktardı.

"Başkan anında aradı, acımızı paylaştı. Çok kısa sürede yönetim kurulunu Lozan'da topladı. Türkiye ve Suriye'ye yardım malzemeleri gönderme kararı aldılar. Yine Türkiye'de yapılacak Gençler Dünya Şampiyonası'nda yer alacak bütün katılımcı ülke sporcularına Türk ve Suriye bayraklı bir kurdele takmayı zorunlu kıldı, şartnameye koydu. Bu, bizi çok mutlu etti."

Çelen, Watanabe ile Adana'dan Antakya'ya tüm sporcuları ziyaret ettiklerini belirtti.

"Japonya ile Türkiye, birbirleriyle yakın ilişkileri olan ülkeler. Başkan Watanabe'yi özellikle Hatay'da gören antrenör ve sporcularımız çok mutlu oldu, heyecanlandı. Ciddi bir moral oldu. Ankara'da bizi de ziyaret etti."

Çelen, başkan Morinari Watanabe'ye Türkiye ve çalışmalarını anlattıklarını vurguladı.

"400-500 kadar kadrolu antrenör istihdam ettiğimizi söyleyince çok mutlu oldu. Hatay'da deprem bölgelerinde özellikle çocukları hatta yetişkinleri sporla, cimnastikle buluşturmamızı istedi. Hareketlilik çok önemli, dedi. Biz de inşallah tüm bunları uygulayacağız. Bunu Japonya'daki deprem sonrası yaptıklarını ve çok faydalı olduğunu söyledi. Bize verilen organizasyonlar, Bakanlığımızın desteği bizi son 10 yılda başarılı bir federasyon kıldı. Buraya çok hızlı geldik. Türkiye, cimnastikteki başarılarıyla marka bir ülke oldu. Bütün amacımız bu başarıların kalıcı olmasını sağlamak. Madalyalarımız, başarılarımız arttıkça cimnastiğin dünya yöneticilerinin bizlere olan ziyaretleri daha da sıklaşacak."