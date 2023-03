İspanya'da düzenlenen Para Masa Tenisi Dünya Şampiyonası'nda altın madalya kazanarak bu alanda şampiyonluk yaşayan ilk Türk sporcu unvanını alan Kübra Korkut, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla açıklamlarda bulundu.

Kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlayan Kübra, kadınların başarılı olabilmesi için her zaman çok çalışması gerektiğini dile getirdi.

[,Fotoğraf: AA]

Kübra, kadınların her zaman her şeyi yapabilme gücüne sahip olduğunu belirtti.

"Hayatta motivasyonu düşen kadınlar olabilir. Onlar hiçbir zaman pes etmesin. Hepimizin hayatında zorluklar var. Benim de oldu ve olmaya devam edecek. Hiçbir zaman ilerlediğimiz yolu bırakmamamız, güçlü olmamız ve emin adımlarla devam etmemiz gerekiyor. Hayatımızda her zaman bir umut ışığı var. Kadınlarımız hiçbir zaman hayata karşı hırslarını, azimlerini ve isteklerini kaybetmesin."

[,Fotoğraf: AA]

"Dünya şampiyonu olana kadar çok zorlu süreçlerden geçtim"

Kübra, İspanya'nın Granada kentinde düzenlenen Para Masa Tenisi Dünya Şampiyonası tek kadınlar sınıf 7 finalinde Hollandalı Kelly Van Zon'u 3-1 yenerek altın madalya kazandığını anımsattı.

"Tarihe geçmenin gururunu yaşıyorum ancak bu süreç kolay olmadı. Bu madalya çok çalışmanın verdiği bir başarı. O sürece gelene kadar gerçekten zorlu süreçlerden geçtim. Bir kızım var ve ben bir anneyim. Sürekli antrenman yapıyorum, bir yandan da çocuğumla ilgileniyorum. Altın madalya kazandıktan sonra çok ağladım. Ağlamamın nedeni zorlu süreçleri geride bırakmamdı. Bazen pes ettim, 'bırakacağım olmuyor' dedim. Sonra ayağa kalkmasını bildim. Herkesin de ayağa kalkmasını bilmesi gerekiyor. Yola devam etmek lazım."

[,Fotoğraf: AA]

"Kızım benim hayatımın kahraman"

Kübra Korkut, engelli sporculara bazen motivasyon düşürücü kelimeler söylendiğine dikkat çekti.

"Bana da 'yapamazsın' diyenler oldu. Herkesin yaşadığı şeyler. Önemli olan kendimizi bilmemiz. Bu cümlelere hiçbir zaman takmadım ve yoluma devam ettim. Hiç umursamadım. Bu süreçte öncelikle hayat arkadaşım ve aynı zamanda antrenörüm Fatih Korkut'a çok teşekkür ediyorum. Bana her zaman destek oldu. Ayrıca kızım benim hayatımın kahramanı. Bu başarıları elde etmemde en büyük gerekçe odur. Bana her zaman motivasyon veriyor. 'Sen yapabilirsin anne' demesini ve desteğini her zaman hissediyorum. Ona çok teşekkür ediyorum."