Bu sezon sakatlığı sebebiyle forma şansı bulamayan ve takımdan uzun süre ayrı kalan Fenerbahçeli futbolcu Sadık Çiftpınar’dan iyi haber geldi.

Sakatlığı tamamen geçen başarılı futbolcu bu hafta içi takımla beraber antrenmanlarda yer alırken, yönetim ve yeni sportif direktör olması beklenen Emre Belözoğlu, Çiftpınar’a güvenlerinin tam olduğu söylerken önümüzdeki sezonun planlamasında önemli bir rolü olacağı belirtildi.

Sadık Çiftpınar ise kendisine başka kulüpten gelen teklifleri reddederken ayrılmayı düşünmediği öğrenildi.