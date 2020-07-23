Haber Giriş: Kaynak: DHA
Lyon Fenerbahçe'den Gustavo’yu istiyor
[Fotoğraf: AA]
Fransız kulübü Lyon’un, Fenerbahçe’nin yıldız oyuncusu Luiz Gustavo’yu transfer etmek istediği iddia edildi.
Fransa basınında yer alan haberlere göre, geçtiğimiz sezon Fransız kulübü Marsilya’dan Fenerbahçe’ye transfer olan ve sarı-lacivertlilerin 6 milyon euro bonservis ücreti ödediği yıldız oyuncu Luiz Gustavo için Lyon Kulübü’nün devrede olduğu belirtildi.
Sarı lacivertlilerle 3 yıl daha sözleşmesi bulunan Gustavo’nun Fransa basınında yer alan haberde Lyon’da takımdan ayrılan Tousart’ın yerine düşünüldüğü ancak maliyeti nedeniyle kulübün temkinli davrandığı ifade edilirken; yıldız oyuncunun ise Fransa’ya dönmeye sıcak baktığı dile getirildi.
Gustavo, Fenerbahçe ile çıktığı 35 maçta, 3 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.
Etiketler: Fenerbahçe Luiz Gustavo LyonSon Güncelleme: 23 Temmuz 2020 Perşembe 15:11
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