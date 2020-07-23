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Hatayspor'da Mehmet Altıparmak dönemi sona erdi
Hatayspor, teknik direktör Mehmet Altıparmak ve ekibiyle karşılıklı anlaşılarak yollarını ayırdı.
Kulübün Twitter hesabından yapılan açıklamada, yönetim kurulunun Altıparmak ve ekibiyle karşılıklı anlaşarak yollarını ayırma kararı aldığı belirtildi.
Açıklamada, "Teknik direktörümüz Mehmet Altıparmak ve ekibiyle karşılıklı anlaşılarak yollarımız ayrılmıştır. Kendisine ve ekibine Hatayspor'a emekleri ve katkıları için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde sonsuz başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.
Kamuoyuna— Hatayspor (@Hatayspor_FK) July 23, 2020
Teknik direktörümüz Mehmet Altıparmak ve ekibiyle karşılıklı anlaşılarak yollarımız ayrılmıştır. Kendisine ve ekibine Hatayspor’a emekleri ve katkıları için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde sonsuz başarılar dileriz.
Hatayspor Yönetim Kurulu pic.twitter.com/7KHwUtCHyL
Etiketler: Hatayspor teknik direktör Mehmet AltıparmakSon Güncelleme: 23 Temmuz 2020 Perşembe 15:08
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