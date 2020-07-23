Kulübün Twitter hesabından yapılan açıklamada, yönetim kurulunun Altıparmak ve ekibiyle karşılıklı anlaşarak yollarını ayırma kararı aldığı belirtildi.

Açıklamada, "Teknik direktörümüz Mehmet Altıparmak ve ekibiyle karşılıklı anlaşılarak yollarımız ayrılmıştır. Kendisine ve ekibine Hatayspor'a emekleri ve katkıları için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde sonsuz başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.