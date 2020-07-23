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Villarreal'de Unai Emery dönemi
[Fotoğraf: AA]
İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) takımlarından Villarreal, teknik direktör Unai Emery ile anlaştığını açıkladı.
Villarreal'den yapılan açıklamada, Unai Emery ile 3 sezonluk sözleşme imzalandığı bildirildi.
Son olarak Arsenal'i çalıştıran 48 yaşındaki İspanyol teknik adam, La Liga'da en son 2013-2016 yıllarında Sevilla'da görev yapmıştı.
La Liga'da sezonu 5. sırada bitiren Villarreal, gelecek sezon UEFA Avrupa Ligi'ne katılma hakkı elde etmişti.
Valladolid'deki sözleşmesi sona eren milli futbolcu Enes Ünal, Villarreal'e geri dönerken, İspanyol basını Türk futbolcunun başka kulübe transfer olacağını iddia ediyor.
¡ Bienvenido, @UnaiEmery_ !— Villarreal CF (@VillarrealCF) July 23, 2020
https://t.co/exzFGB3Jv2#Endavant pic.twitter.com/beoWh9X4it
Etiketler: İspanya 1. Futbol Ligi La Liga Villarreal Unai EmerySon Güncelleme: 23 Temmuz 2020 Perşembe 13:37
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