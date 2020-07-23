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Galatasaray son maç için Antalya'da
[Fotoğraf: AA]
Süper Lig'in 34. ve son haftasında 24 Temmuz Cuma günü Fraport TAV Antalyaspor ile karşılaşacak Galatasaray, Antalya'ya geldi.
Galatasaray kafilesini, Antalya Havalimanı'nda az sayıda taraftar karşıladı. Teknik direktör Fatih Terim ve futbolcular, sarı-kırmızılı taraftarlarla fotoğraf çektirdi.
Sarı-kırmızılılar, havalimanından ayrılarak, kalacakları otele geçti.
Etiketler: süper lig Galatasaray Fraport TAV AntalyasporSon Güncelleme: 23 Temmuz 2020 Perşembe 13:25
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