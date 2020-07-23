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Hatayspor'da Samet Aybaba dönemi
Hatayspor, teknik direktörlük görevi için Samet Aybaba ile anlaşmaya vardı
Süper Lig'in yeni ekiplerinden Hatayspor, Mehmet Altıparmak'tan boşalan teknik direktörlük görevi için Samet Aybaba ile el sıkıştı.
Mehmet Altıparmak ayrılığını, "Teknik direktörümüz Mehmet Altıparmak ve ekibiyle karşılıklı anlaşılarak yollarımız ayrılmıştır" şeklinde açıklayan Hatayspor, Samet Aybaba ile anlaştı.
İki tarafın da her konuda anlaşma sağladığı öğrenilirken, resmi imzanın önümüzdeki günlerde atılacağı ifade edildi.
Etiketler: teknik direktör Samet Aybaba HataysporSon Güncelleme: 23 Temmuz 2020 Perşembe 15:08
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