TFF'den yapılan açıklamaya göre PFDK, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında oynanan Yukatel Kayserispor müsabakasında oyundan atılan Rosier'e rakip takım sporcusuna yönelik hakareti nedeniyle 2 resmi müsabakadan men ve 26 bin lira para cezası kesti.

Disiplin kurulu, Galatasaray karşılaşmasında kırmızı kart gören Luiz Adriano'ya ise rakip takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle 2 resmi müsabakadan men ve 17 bin 350 lira para cezası verilmesine hükmetti.

Kurul ayrıca Bitexen Giresunspor Antrenörü Sinan Közen'e de hakeme yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ile 26 bin lira para cezası verdi.