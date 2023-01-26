Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Jankat Yılmaz'ın profesyonel sözleşmesi tadil edilerek 2024-2025 sezonu sonuna kadar uzatıldı.

18 yaşındaki file bekçisi, A takım ile antrenmanlara çıksa da henüz resmi bir maçta süre alamadı.

Akademimizden yetişen kalecimiz Jankat Yılmaz'ın profesyonel sözleşmesi tadil edilerek 2024-2025 sezonu sonuna kadar uzatılmıştır. pic.twitter.com/9YVC5jWC1N — Galatasaray SK (@GalatasaraySK) January 26, 2023

Başkan Özbek: Kendisini çok başarılı buluyoruz

Jankat Yılmaz'ın sözleşmesinin uzatılmasından dolayı Nef Stadı'nda düzenlenen törene başkan Dursun Özbek de katıldı.

İmzanın ardından GSTV'ye açıklamalarda bulunan başkan Özbek, "Jankat, iftihar ettiğimiz bir oyuncumuz. Hem milli takımımızın hem de A takımımızın oyuncusu. Kendisini çok başarılı buluyoruz. Uzun yıllar Galatasaray'a hizmet edecektir. İnşallah sakatlık olmadan bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyorum." diye konuştu.

Jankat Yılmaz ise "Başta başkanımız olmak üzere yönetim kuruluna, üzerimde emeği olan Okan hocama, kaleci antrenörlerime, altyapıdaki bütün hocalarıma teşekkür ediyorum. Bu camianın bir parçası olmaktan her zaman gurur duydum. Hala daha gurur duymaya devam ediyorum. İnşallah bu formayı uzun yıllar terletmek nasip olur." ifadelerini kullandı.

Emirhan Kayar ile profesyonel sözleşme imzalandı

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, akademi futbolcusu Emirhan Kayar ile 2025-2026 sezonu sonuna kadar geçerli olmak üzere profesyonel sözleşme imzalandığı kaydedildi.

Akademi futbolcumuz Emirhan Kayar ile 2025-2026 sezonu sonuna kadar geçerli olmak üzere profesyonel sözleşme imzalanmıştır. pic.twitter.com/g7mrUYaY3O — Galatasaray SK (@GalatasaraySK) January 26, 2023

Emirhan için Nef Stadı'nda düzenlenen imza törenine katılan başkan Dursun Özbek, GSTV'ye yaptığı açıklamada, "Emirhanlar bizim geleceğimiz. Onlar Galatasaray'ın çimentosu. Önümüzdeki dönemde de birçok genç inşallah Galatasaray'a büyük hizmetler verecek. Kendisinden çok şey bekliyoruz. Sabırla Galatasaray'a hizmet etmeye devam etsin. Galatasaray'ın geleceği onlar. Biz de Galatasaray'ın geleceğini kuruyoruz. Emirhan ile bu yolu yürüyeceğiz. Allah sakatlık vermesin. Başarılı olmasını diliyorum. Kariyerini de inşallah Galatasaray'da sürdürsün. Onun Avrupa çapında, dünya çapında başarılı olması için de Galatasaray olarak biz elimizden geleni yapacağız. İnşallah sağlıklı bir şekilde uzun yıllar Galatasaray'a hizmet eder." diye konuştu.

Emirhan Kayar ise çok mutlu olduğunu belirterek, "Başkanımıza çok teşekkür ederim. Elimden gelenin en iyisini yapacağıma inanıyorum. Burada oynamaya devam ettikçe elimden gelenin en iyisini yapacağım." ifadelerini kullandı.