Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligin 21. haftasında oynanacak maçların programı şöyle:

27 Ocak Cuma:

20.00 Beşiktaş-Corendon Alanyaspor (Vodafone Park)

28 Ocak Cumartesi:

13.30 Demir Grup Sivasspor-Adana Demirspor (Yeni Malatya)

16.00 Atakaş Hatayspor-Trabzonspor (Yeni Hatay)

16.00 MKE Ankaragücü-Gaziantep FK (Eryaman)

19.00 Fraport TAV Antalyaspor-HangiKredi Ümraniyespor (Corendon Airlines Park Antalya)

19.00 Bitexen Giresunspor-Galatasaray (Çotanak Spor Kompleksi)

29 Ocak Pazar:

13.30 İstanbulspor-Yukatel Kayserispor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

16.00 Medipol Başakşehir-Arabam.com Konyaspor (Başakşehir Fatih Terim)

19.00 Fenerbahçe-Kasımpaşa (Ülker)

Spor Toto 1. Lig haftanın programı

Spor Toto 1. Lig'de 22. haftanın perdesi 27 Ocak Cuma günü açılacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligin 22. haftasında oynanacak maçların programı şöyle:

27 Ocak Cuma:

20.00 Göztepe-Beyçimento Bandırmaspor (Gürsel Aksel)

28 Ocak Cumartesi:

13.30 Tuzlaspor-Sakaryaspor (Sancaktepe 15 Temmuz)

16.00 Altınordu-Dyorex Boluspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)

19.00 Pendikspor-Gençlerbirliği (Pendik)

29 Ocak Pazar:

13.30 Adanaspor-Bodrumspor (Yeni Adana)

13.30 Ankara Keçiörengücü-Altay (Aktepe)

16.00 Yeni Malatyaspor-Eyüpspor (Yeni Malatya)

19.00 Altaş Denizlispor-Manisa FK (Denizli Atatürk)

30 Ocak Pazartesi:

20.00 Yılport Samsunspor-Erzurumspor FK (Samsun Yeni 19 Mayıs)