Altınordu Kulübü Başkanı Seyit Mehmet Özkan, kulübün internet sitesine yaptığı açıklamada, "Altınordu Felsefe Kardeşliği" düşüncesiyle gençlere yeterince imkan sağlama ve önlerini açmalarını hedeflediklerini belirtti.

Özkan, bu hedefe ulaşmada yetişkinlerin rolünün çok büyük olduğunu bildirdi.

"Bu anlamda da işte biz felsefe kardeşliği ile bunu söylüyoruz. Biz bu toprakların çocuklarıyız, birbirimize destek olmamız lazım. Bu toprakları daha yaşanılır ülke haline getirmemiz için gençlerimizin farkındalıklarını yükseltmemiz, onları her zaman aktif, hımbıl olmayan devamlı hareketli olan gençler olarak büyütmemiz lazım. Bu anlamda bu felsefeyi bizimle aynı düşünen amatör kulüplerimize böyle bir belge veriyoruz. Felsefe kardeşliği diye. O felsefe kardeşliğini kabul eden, bizim gibi düşünen amatör kulüplerle burada yılda iki üç defa toplanıyoruz. Onların işte küçük yaş takımlarıyla güzel bir 3 gün geçiriyoruz."

Özkan, "bu topraklarda" yetenek bulunduğunu belirtti.

"Yeter ki biz yetişkinler bu çocukların önlerini açalım. Bu çocuklara yeterli imkanlar sağlayalım. Biz bu felsefede devam edeceğiz. Bu anlamda da “Türkiye'nin Altınordu”su olmayı hak edecek işlerdir bunlar. Bunlara da devam edeceğiz ve bizim arkamızdan da inşallah diğer kulüpler gelecekler. O zaman zaten Türkiye tüketen değil, futbolcu üreten, hatta ve hatta Avrupa'ya aynen Hırvatistan gibi Sırplar gibi futbolcu ihraç eden, sürdürülebilir başarılar elde eden bir spor ülkesi olacak."

Selçuk İsmet Orhunbilge Tesisleri’nde 3 gün süren organizasyona 11, 12 ve 13 yaş altı futbol ekipleri katıldı.