Haber Giriş: 2 Nisan 2021 Cuma 16:35Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ronaldo'nun yere fırlattığı kaptanlık pazubandı satıldı
[Fotoğraf: DepoPhotos-arşiv]
Cristiano Ronaldo'nun Sırbistan ile oynadıkları maçta sinirlenerek yere fırlattığı kaptanlık pazubandı, Spinal Müsküler Atrofi (SMA) hastası bir bebeğin tedavisine destek amaçlı çıkarıldığı açık artırmada yaklaşık 64 bin euroya alıcı buldu.
Sırbistan'da bir internet sitesinde başlatılan açık artırma için süre bu sabah doldu ve en yüksek teklif 7 milyon 500 bin 10 Sırp Dinarı (63 bin 894 euro) oldu.
Elde edilen gelirin tamamı Gavril Djurdjevic isimli SMA hastası çocuğun tedavisinde kullanılacak.
36 yaşındaki yıldız futbolcu, 2-2 berabere biten 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri karşılaşmanın son anlarındaki pozisyonda, çizgiyi geçen şutunun gol olarak değerlendirilmemesine tepki göstermiş ve kaptanlık pazubandını yere fırlatarak soyunma odasının yolunu tutmuştu.
Stadyumda görevli olarak bulunan itfaiyeci Djordje Vukicevic ise pazubendi alarak internetten açık artırmaya sunmuştu.
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