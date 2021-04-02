Haber Giriş: 2 Nisan 2021 Cuma 15:25Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Trabzonspor'da Afobe Sivasspor maçında yok
[Fotoğraf: DepoPhotos-arşiv]
Trabzonspor, forvet oyuncusu Benik Afobe sakatlığı nedeniyle 3 Nisan Cumartesi günü oynanacak Demir Grup Sivasspor maçı kadrosundan çıkarıldı.
Bordo-mavili kulübün Doktoru Op. Dr. Hakan Çelik, Benik Afobe’nin sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı.
"U-19 takımımızla oynadığımız antrenman maçında sol omuzuna aldığı darbe sonucunda sakatlanan Benik Afobe’nin yapılan değerlendirmesinde omuz kapsülünde gerilme ve ödem tespit edilmiş olup tedavisi devam etmektedir. Oyuncumuz Sivasspor kamp kadromuzdan çıkartılmıştır."
Trabzonspor’da bir başka forvet oyuncusu Djaniny de kart cezası nedeniyle Sivasspor karşısında forma giyemeyecek.
Etiketler: Trabzonspor Sivasspor Süper Lig
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