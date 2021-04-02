Bordo-mavili kulübün Doktoru Op. Dr. Hakan Çelik, Benik Afobe’nin sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı.

"U-19 takımımızla oynadığımız antrenman maçında sol omuzuna aldığı darbe sonucunda sakatlanan Benik Afobe’nin yapılan değerlendirmesinde omuz kapsülünde gerilme ve ödem tespit edilmiş olup tedavisi devam etmektedir. Oyuncumuz Sivasspor kamp kadromuzdan çıkartılmıştır."

Trabzonspor’da bir başka forvet oyuncusu Djaniny de kart cezası nedeniyle Sivasspor karşısında forma giyemeyecek.