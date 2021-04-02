Cezalı durumdaki DeAndre Yedlin, Christian Luyindama, Marcao, sakatlığı bulunan Kerem Aktürkoğlu ve izolasyon sürecindeki Emre Kılınç ile Taylan Antalyalı kadroda yer almadı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Hatay'a gidecek kafilede 21 şu futbolcu yer aldı.

Fernando Muslera, Şener Özbayraklı, Henry Onyekuru, Ryan Babel, Radamel Falcao, Halil Dervişoğlu, Oghenekaro Etebo, Martin Linnes, Ryan Donk, Oğulcan Çağlayan, Ömer Bayram, Emre Akbaba, Emre Taşdemir, Mustafa Muhammed, Okan Kocuk, Marcelo Saracchi, Valentine Ozornwafor, Arda Turan, Gedson Fernandes, Sofiane Feghouli, Fatih Öztürk.