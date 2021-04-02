Haber Giriş: 2 Nisan 2021 Cuma 14:41Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Galatasaray Kadın Basketbol Takımı'nda 5 koronavirüs vakası
Galatasaray Kadın Basketbol Takımı'nda, 5 oyuncunun koronavirüs test sonucu pozitif çıktı.
Kadın basketbol takımımızın Covid 19 PCR test sonuçları hakkında pic.twitter.com/BeJMzZoGHz— Galatasaray Basketbol (@GSBasketbol) April 2, 2021
Etiketler: Galatasaray Koronavirüs
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