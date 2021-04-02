Haber Giriş: 2 Nisan 2021 Cuma 14:13Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Hatayspor-Galatasaray maçının hakemi değişti
[Fotoğraf: DepoPhotos-arşiv]
Süper Lig'de 3 Nisan Cumartesi günü oynanacak Atakaş Hatayspor-Galatasaray maçının hakemi değişti.
Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesindeki maç programı sayfasında, Atakaş Hatayspor-Galatasaray maçını Abdulkadir Bitigen'in yöneteceği bilgisi yer aldı.
Karşılaşmada Bitigen'in yardımcılıklarını, Aleks Taşçıoğlu ve Erdem Bayık yapacak.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, daha önce Atakaş Hatayspor-Galatasaray maçını Fırat Aydınus'un yöneteceğini duyurmuştu.
Etiketler: Galatasaray Hatayspor Süper Lig
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