TFF'den yapılan açıklamaya göre, iki üst klasman hakemi ve bir üst klasman yardımcı hakemin Covid-19 PCR test sonuçları pozitif çıktı.

Hakemler herhangi bir semptom göstermemesine rağmen talimatlar gereği tedbir amaçlı karantinaya alınarak tedavilerine başlandı.

10 gün boyunca izolasyon süreci devam edecek olan hakemlerin tüm tetkik ve testleri yakından takip edilecek.