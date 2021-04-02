Haber Giriş: 2 Nisan 2021 Cuma 14:05Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Üç hakem koronavirüse yakalandı
[Fotoğraf: AA-arşiv]
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 3 hakemin koronavirüs testlerinin pozitif çıktığını açıkladı.
TFF'den yapılan açıklamaya göre, iki üst klasman hakemi ve bir üst klasman yardımcı hakemin Covid-19 PCR test sonuçları pozitif çıktı.
Hakemler herhangi bir semptom göstermemesine rağmen talimatlar gereği tedbir amaçlı karantinaya alınarak tedavilerine başlandı.
10 gün boyunca izolasyon süreci devam edecek olan hakemlerin tüm tetkik ve testleri yakından takip edilecek.
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