Haber Giriş: 2 Nisan 2021 Cuma 15:05Son Güncelleme: Kaynak: TRT SPOR
Uluslararası Mevlana Bisiklet Turu’nda 2. etap geçildi
[Fotoğraf: AA]
Uluslararası Mevlana Bisiklet Turu'nda ikinci etap tamamlandı. Etabı Minsk Cycling Club takımından Siarhei Shauchenko kazandı.
Uluslararası Mevlana Bisiklet turunda heyecan devam ediyor. Bu yıl 26'ıncısı düzenlenen dev organizasyonda ikinci gün geride kaldı.
Mevlana Meydanı'ndan başlayan ikinci etap Meram Belediyesi'nde son buldu ve sporcular 135, 8 kilometre pedal çevirdi. Zorlu etabı Misk Cycling Club takımından Siarhei Shauchenko kazandı.
Yarışı Salcano Sakarya takımından Georgios Bouglas ikinci sırada tamamlarken, Polonya'dan Mihkel Raim bitiş çizgisini üçüncü sırada geçti.
İlk etabın galibi Justin Wolf ikinci etapta dereceye giremedi ancak genel klasmanda liderliğini ve Turkuaz mayosunu korudu.
Uluslararası Mevlana Bisiklet Turu'nda üçüncü etap Sille ilçesinde koşulacak. Sporcular 113,6 kilometrelik parkurda dereceye girmek için mücadele edecek.
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