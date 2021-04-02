Haber Giriş: 2 Nisan 2021 Cuma 16:05Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Gençlerbirliği'nde pozitif vaka
Gençlerbirliği bir futbolcusunun koronavirüse yakalandığını açıkladı.
Kırmızı siyahlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Aytemiz Alanyaspor maçı öncesi uygulanan COVİD-19 testlerinde 1 futbolcunun test sonucu pozitif çıktı.
Futbolcunun tedavi, takip ve izolasyon süreci başlatıldı.
Aytemiz Alanyaspor karşılaşması öncesi uygulanan COVİD-19 testlerinde 1 futbolcumuzun test sonucu pozitif çıkmıştır.— Gençlerbirliği SK (@kirmizikara) April 2, 2021
Futbolcumuzun tedavi, takip ve izolasyon süreci başlatılmıştır. pic.twitter.com/KIDIii4wJK
Etiketler: Gençlerbirliği Koronavirüs
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