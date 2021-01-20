Fransa ligi ekiplerinden Lille'de forma giyen Mehmet Zeki Çelik, yükselen performansıyla dikkat çekiyor. Milli yıldızı transfer radarına alan İtalyan devi Roma, girişimlerine başladı.

Başkent ekibi, 23 yaşındaki sağ beki kadrosuna katabilmek için Lille ile görüşüyor. Fransız temsilcisinin Zeki Çelik için 15 milyon euro talep etti.

Cenk Tosun'un formasını giydiği Everton'ın da çok istediği 23 yaşındaki futbolcunun gönlü Roma'dan yana.

İki kulübün bonservis konusunda anlaşamaması durumunda taraflar sezon sonunda bir kez daha görüşecek.

Lille, Zeki Çelik'i 2018 yılında İstanbulspor'dan 2,5 milyon euro karşılığında transfer etmişti. Fransız ekibinde bu sezon 15 maça çıkan Zeki Çelik, 2 gol, 1 asistlik performans sergiledi.