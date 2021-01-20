Haber Giriş: 20 Ocak 2021 Çarşamba 14:58Son Güncelleme: Kaynak: AA
Omar Elabdellaoui takım arkadaşlarıyla buluştu
Yılbaşı gecesi yaşadığı havai fişek kazası nedeniyle tedavisine devam edilen Galatasaray'ın Norveçli futbolcusu Omar Elabdellaoui, teknik direktör Fatih Terim ve takım arkadaşlarıyla bir araya geldi.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, hastaneden dün taburcu edilen ve tedavisi evinde sürecek olan Norveçli futbolcu, Florya Metin Oktay Tesisleri'ne gitti.
Fatih Terim ve takım arkadaşlarıyla bir araya gelen Omar Elabdellaoui, Süper Lig'de bugün oynanacak Yukatel Denizlispor maçında başarı diledi.
Omar Elabdellaoui, Denizlispor maçı öncesi Florya Metin Oktay Tesisleri’ne gelerek teknik direktörümüz Fatih Terim’e ve takım arkadaşlarına başarılar diledi. pic.twitter.com/UQd7hPogyP— Galatasaray Spor Kulübü (@GalatasaraySK) January 20, 2021
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