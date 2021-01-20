Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, hastaneden dün taburcu edilen ve tedavisi evinde sürecek olan Norveçli futbolcu, Florya Metin Oktay Tesisleri'ne gitti.

Fatih Terim ve takım arkadaşlarıyla bir araya gelen Omar Elabdellaoui, Süper Lig'de bugün oynanacak Yukatel Denizlispor maçında başarı diledi.