Haber Giriş: 20 Ocak 2021 Çarşamba 14:21Son Güncelleme: Kaynak: TRT SPOR
Abdülkadir Ömür en az 3 ay yok
[Fotoğraf: AA-arşiv]
Trabzonspor'a Abdülkadir Ömür'den kötü haber geldi. İttifak Holding Konyaspor maçında sakatlanan ve ayağında kırık tespit edilen genç futbolcu, en az 3 ay sahalardan uzak kalacak.
Trabzonspor, uzun bir süre Abdülkadir Ömür'den yoksun kalacak.
İttifak Holding Konyaspor Maçında Ömer Ali Şahiner'in darbesiyle sakatlanan ve ayağı kırılan genç futbolcunun en az 3 ay sahalardan uzak kalacağı açıklandı.
İstanbul'a götürülen 21 yaşındaki futbolcuyla ilgili, A Milli Takım ile kendisinin de doktoru olan Ufuk Şentürk TRT Spor'a özel açıklama yaptı.
"Oyuncumuzun futbol hayatı etkilenmeyecek"
Şentürk, Abdülkadir’in İstanbul’da Profesör Doktor Ömer Taşer tarafından ameliyat edileceğini söyledi.
Doktor Ufuk Şentürk, Trabzonsporlu futbolcunun en az 3 ay sahalardan uzak kalacağına dikkat çekti.
"Ancak Abdülkadir’in ayağındaki kırık, kalıcı bir hasar bırakmayacak. Oyuncumuzun futbol hayatı etkilenmeyecek."
Etiketler: Trabzonspor Abdülkadir Ömür
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