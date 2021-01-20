Trabzonspor, uzun bir süre Abdülkadir Ömür'den yoksun kalacak.

İttifak Holding Konyaspor Maçında Ömer Ali Şahiner'in darbesiyle sakatlanan ve ayağı kırılan genç futbolcunun en az 3 ay sahalardan uzak kalacağı açıklandı.

İstanbul'a götürülen 21 yaşındaki futbolcuyla ilgili, A Milli Takım ile kendisinin de doktoru olan Ufuk Şentürk TRT Spor'a özel açıklama yaptı.

"Oyuncumuzun futbol hayatı etkilenmeyecek"

Şentürk, Abdülkadir’in İstanbul’da Profesör Doktor Ömer Taşer tarafından ameliyat edileceğini söyledi.

Doktor Ufuk Şentürk, Trabzonsporlu futbolcunun en az 3 ay sahalardan uzak kalacağına dikkat çekti.

"Ancak Abdülkadir’in ayağındaki kırık, kalıcı bir hasar bırakmayacak. Oyuncumuzun futbol hayatı etkilenmeyecek."