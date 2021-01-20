Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Kyle O'Quinn ile 2020-21 sezonunun sonuna dek anlaşmaya varıldı.

"Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımımız, uzun yıllar NBA'de forma giyen başarılı pivot Kyle O'Quinn ile 2020-21 sezonunun sonuna dek anlaşmaya varmıştır."

2012-2015 yıllarında Orlando Magic'te, 2015-2018 yılları arasında da New York Knicks'te forma giyen 1990 doğumlu oyuncu, 2018-2019 sezonunda Indiana Pacers'a transfer oldu.

Tecrübeli oyuncu, NBA'daki son sezonunu ise Philadelphia 76ers ekibinde geçirdi ve NBA'da toplam 472 maçta forma giydi.