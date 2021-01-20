Haber Giriş: 20 Ocak 2021 Çarşamba 13:59Son Güncelleme: Kaynak: AA
Milli tenisçi Birleşik Arap Emirlikleri'nde çeyrek finalde
Milli tenisçi Çağla Büyükakçay, Birleşik Arap Emirlikleri'nde düzenlenen W25 Fujairah Open'da çeyrek finale yükseldi.
Türkiye Tenis Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ilk turda Gürcü Ekaterine Gorgodze'yi 2-1 yenen Çağla, ikinci turda Çinli Yue Yuan ile karşılaştı.
Rakibini 6-1 ve 6-2'lik setlerle 2-0 mağlup eden milli tenisçi, çeyrek finale kaldı.
Birleşik Arap Emirlikleri'nde düzenlenen W25 Fujairah International Women Tennis Open'da @CaglaBuyukakcay, Yue Yuan'ı 6-1, 6-2 yenerek çeyrek finale yükseldi pic.twitter.com/Wc0ZASb5Q6— Tenis Federasyonu (@TTForgtr) January 20, 2021
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