Fatih Mert, borç bulunan üç oyuncuya ödemelerin yapıldığını aktardı.

"Bugün gerekli paraları yatırdık. FIFA'dan onay bekliyoruz. Transfer yasağını kaldırdık. Parasal işleri tamamladık."

"Lens'in önce Beşiktaş'la işlerini bitirmesi lazım"

Mert, Beşiktaşlı futbolcu Jeremain Lens​​​​​​​'le ilgili de konuştu.

"Bir görüşme oldu. Sayın Ahmet Nur Çebi'yle ben de görüştüm. Lens'in önce Beşiktaş'la işlerini bitirmesi lazım. Geçen hafta ön bir görüşme oldu, ondan sonra bir girişim olmadı. Şu anda 3 oyuncuyla anlaştık, 10 gündür takımdalar. Bir futbolcu da dün geldi. İki transfer daha düşünüyoruz. İkisi de yabancı olabilir."