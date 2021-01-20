Haber Giriş: 20 Ocak 2021 Çarşamba 12:33Son Güncelleme: Kaynak: AA
Gaziantep FK'da Pinto dönemi
[Fotoğraf: AA]
Gaziantep FK, Portekizli teknik direktör Ricardo Sa Pinto ile bir yılı opsiyonlu 2,5 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, tecrübeli teknik direktörle bir yılı opsiyonlu olmak üzere 2,5 yıllık resmi sözleşme imzaladı.
48 yaşındaki Sa Pinto, kulüp başkanı Mehmet Büyükekşi ile yöneticiler Müslüm Özmen, Mahsum Altunkaya, Erhan Özmen, Yusuf Demsoy, Hayrullah Kubba ve Mehmet Ziylan'ın katıldığı törenle resmi sözleşmeyi imzaladı.
Açıklamada, "Yeni teknik direktörümüz Ricardo Sa Pinto'ya kırmızı-siyahlı camiamıza hoş geldin diyor, kulübümüz çatısı altında başarılı bir kariyer diliyoruz." ifadesi kullanıldı.
Etiketler: Son Dakika Gaziantep FK
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