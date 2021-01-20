Hücum hattına takviye yapmak isteyen Mavi beyazlılar, Faslı forvet Moestafa El Kebir'i kadrosuna kattığını duyurdu.

El Kebir, daha önce Süper Lig'de MKE Ankaragücü, Gençlerbirliği, Fraport TAV Antalyaspor ve Çaykur Rizespor'da forma giymişti.

32 yaşındaki forvet oyuncusu, son olarak İsveç'in Örgryte takımında forma giydi. Erzurum ekibi, bir takviye de sağ kanadına yapacak.

Fenerbahçe'den Nabil Dirar ile yakından ilgilenen Dadaşlar, Faslı oyuncunun sarı lacivertlilerle bağlarını koparmasını bekliyor.