Haber Giriş: 20 Ocak 2021 Çarşamba 14:06Son Güncelleme: Kaynak: AA
Erzurumspor El Kabir'i kadrosuna kattı
[Fotoğraf: AA-arşiv]
Büyükşehir Belediye Erzurumspor, kadrosunu güçlendirmek için transfer çalışmalarına hız verdi.
Hücum hattına takviye yapmak isteyen Mavi beyazlılar, Faslı forvet Moestafa El Kebir'i kadrosuna kattığını duyurdu.
El Kebir, daha önce Süper Lig'de MKE Ankaragücü, Gençlerbirliği, Fraport TAV Antalyaspor ve Çaykur Rizespor'da forma giymişti.
Mostapha El Kabir Erzurumspor’umuza hayırlı olsun! #BizimHikayemiz #Erzurumspor pic.twitter.com/cBo3Gmat0j— BB Erzurumspor (@Erzurumspor) January 20, 2021
32 yaşındaki forvet oyuncusu, son olarak İsveç'in Örgryte takımında forma giydi. Erzurum ekibi, bir takviye de sağ kanadına yapacak.
Fenerbahçe'den Nabil Dirar ile yakından ilgilenen Dadaşlar, Faslı oyuncunun sarı lacivertlilerle bağlarını koparmasını bekliyor.
Etiketler: Erzurumspor Transfer Haberleri
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