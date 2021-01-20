Göztepe kulübünden yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Ünal Karaman ve ekibi yarın gerçekleşecek antrenman ile göreve başlayacak.

Ünal Karaman'ın ekibinde Hayati Soydaş, Ümit İnal, Murat Ayhan Aydın, Ahmet Temur Atalay, Olcay Mülazımoğlu, Cihan Erdil ve Abdullah Kartoğlan yer alacak.

A ve ümit milli futbol takımlarında görev yapan Karaman, kulüp kariyerinde Konyaspor, MKE Ankaragücü, Adana Demirspor, Şanlıurfaspor, Kardemir Karabükspor, Trabzonspor ve Çaykur Rizespor'u çalıştırdı.