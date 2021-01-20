Haber Giriş: 20 Ocak 2021 Çarşamba 15:00Son Güncelleme: Kaynak: AA
Göztepe'de Ünal Karaman dönemi
Süper Lig ekiplerinden Göztepe, teknik direktör Ünal Karaman’la 2,5 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.
Göztepe kulübünden yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Ünal Karaman ve ekibi yarın gerçekleşecek antrenman ile göreve başlayacak.
Ünal Karaman'ın ekibinde Hayati Soydaş, Ümit İnal, Murat Ayhan Aydın, Ahmet Temur Atalay, Olcay Mülazımoğlu, Cihan Erdil ve Abdullah Kartoğlan yer alacak.
A ve ümit milli futbol takımlarında görev yapan Karaman, kulüp kariyerinde Konyaspor, MKE Ankaragücü, Adana Demirspor, Şanlıurfaspor, Kardemir Karabükspor, Trabzonspor ve Çaykur Rizespor'u çalıştırdı.
Teknik Direktör Ünal Karaman ile 2,5 yıllık sözleşme imzaladık. Hocamız ve ekibi yarın gerçekleşecek antrenman ile göreve başlayacak.— Göztepe Spor Kulübü (@Goztepe) January 20, 2021
https://t.co/tAVitSBQFW#Göztepe #ÜnalKaraman pic.twitter.com/dTPGjZ36kt
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