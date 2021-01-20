Formula 1'de 2022 için planlanan önemli değişiklikler var. Bu düzenlemelerle, araçların rekabetini ve geçişlerini kolaylaştırmayı amaçlıyor. Ayrıca tüm takımlar için bir bütçe sınırlaması geliyor.

Böylece ekonomik anlamda daha kuvvetli olan takımların finansal avantajı sınırlandırılacak. Değişikliklerle, start anındaki yaşanan performans açığının kapanmasına yardımcı olunması hedefleniyor.

Mercedes, arka arkaya kazandığı 7 takımlar şampiyonası ve Lewis Hamilton'ın başarılarıyla Formula 1'de oldukça dominant konumda.

Jenson Button: 2021 yine Mercedes'in yılı olacak

Jenson Button, yeni düzenlemeler hakkında konuştu. Button, Alman ekibinin müthiş bir yapılanmasının olduğunu belirtti.

"2021 yine Mercedes'in yılı olacak. İleride Mercedes'e meydan okuyacaklar. Fakat şu anda oyunun zirvesindeler."

Mercedes'in ekonomik olarak çok iyi durumda olduğu belirten İngiliz pilot, Alman ekibinin yeni kurallara kısa sürede uyum sağlayacağını vurguladı.

“Bütçe kısıtlamasıyla daha fazla takım rekabete girecek' diyen Button, Formula 1'in yatırımcılar için daha da ilginç hale geleceğine de dikkat çekti.