Formula 1'de yeni kurallar ile rekabet artacak
Formula 1 yönetimi, yarışlara daha çok heyecan katmak adına yenilikler yapıyor. Mercedes pilotu Jenson Button, Formula 1'in daha heyecanlı bir gelecek için attığı bu adımları doğru buluyor.
Formula 1'de 2022 için planlanan önemli değişiklikler var. Bu düzenlemelerle, araçların rekabetini ve geçişlerini kolaylaştırmayı amaçlıyor. Ayrıca tüm takımlar için bir bütçe sınırlaması geliyor.
Böylece ekonomik anlamda daha kuvvetli olan takımların finansal avantajı sınırlandırılacak. Değişikliklerle, start anındaki yaşanan performans açığının kapanmasına yardımcı olunması hedefleniyor.
Mercedes, arka arkaya kazandığı 7 takımlar şampiyonası ve Lewis Hamilton'ın başarılarıyla Formula 1'de oldukça dominant konumda.
Jenson Button: 2021 yine Mercedes'in yılı olacak
Jenson Button, yeni düzenlemeler hakkında konuştu. Button, Alman ekibinin müthiş bir yapılanmasının olduğunu belirtti.
"2021 yine Mercedes'in yılı olacak. İleride Mercedes'e meydan okuyacaklar. Fakat şu anda oyunun zirvesindeler."
Mercedes'in ekonomik olarak çok iyi durumda olduğu belirten İngiliz pilot, Alman ekibinin yeni kurallara kısa sürede uyum sağlayacağını vurguladı.
“Bütçe kısıtlamasıyla daha fazla takım rekabete girecek' diyen Button, Formula 1'in yatırımcılar için daha da ilginç hale geleceğine de dikkat çekti.