Haber Giriş: 21 Ocak 2021 Perşembe 18:14Son Güncelleme: Kaynak: TRT SPOR
Rizespor'da 6 koronavirüs vakası
Çaykur Rizespor, 3 futbolcu ve 3 personelin koronavirüs testlerinin pozitif çıktığını açıkladı.
BİLGİLENDİRME | Covid-19 Test Sonuçları— Çaykur Rizespor (@CRizesporAS) January 21, 2021
Kulübümüzde 3 futbolcumuz ve 3 personelimizde pozitif sonuç rapor edilmiştir.
Böylece kulübümüzde Covid-19 PCR testi pozitif olarak rapor edilen futbolcu sayısı 8'e, personel sayısı 7'ye yükselmiştir.
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Etiketler: Çaykur Rizespor Koronavirüs
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