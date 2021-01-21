BİLGİLENDİRME | Covid-19 Test Sonuçları



Kulübümüzde 3 futbolcumuz ve 3 personelimizde pozitif sonuç rapor edilmiştir.



Böylece kulübümüzde Covid-19 PCR testi pozitif olarak rapor edilen futbolcu sayısı 8'e, personel sayısı 7'ye yükselmiştir.



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