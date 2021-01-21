Haber Giriş: 21 Ocak 2021 Perşembe 17:56Son Güncelleme: Kaynak: AA
Göztepe'de Guilherme takımdan ayrıldı
[Fotoğraf: AA-arşiv]
Göztepe'de Guilherme Costa Marques takımdan ayrıldı.
Göztepe Kulübünden yapılan açıklamaya göre, Guilherme ile yapılan görüşmeler neticesinde oyuncunun sözleşmesi karşılıklı olarak feshedildi.
Kamuoyunun Bilgisine: Guilherme ile yapılan görüşmeler neticesinde sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir.— Göztepe Spor Kulübü (@Goztepe) January 21, 2021
Guilherme’ye katkılarından ötürü teşekkür eder, devam eden futbol yaşantısında başarılar dileriz. #Göztepe pic.twitter.com/jBMjPC4j3H
Portekiz temsilcisi Alvarenga'dan 2 yıllığına kiralanan Guilherme, Çin'e transfer olacağı için bir süredir forma giymiyordu. Sarı-kırmızılı ekipte 10 lig ve 1 Türkiye Kupası maçına çıkan Guilherme 3 gol attı.
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