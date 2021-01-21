Haber Giriş: 21 Ocak 2021 Perşembe 17:44Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sergio Agüero koronavirüse yakalandı
İngiltere Premier Lig ekibi Manchester City'de forma giyen Arjantinli golcü futbolcu Sergio Agüero'nun koronavirüs test sonucu pozitif çıktı.
Twitter'dan açıklamada bulunan Agüero, "Covid-19 tanılı bir kişiyle yakın temasımın ardından bir süredir izolasyon sürecindeydim. Son yaptırdığım Covid-19 testi pozitif sonuçlandı. Bazı semptomlar gösteriyorum. Doktor tavsiyelerine uyarak iyileşmeye çalışıyorum." ifadelerini kullandı.
Bu sezon Manchester City'de düzenli forma şansı bulamayan Agüero, 9 maça çıktı ve 2 gol attı.
Etiketler: Koronavirüs Premier Lig
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