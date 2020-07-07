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Rennes Martin Terrier'i kadrosuna kattı
Fransa 1. Futbol Ligi (Ligue 1) ekiplerinden Rennes, Olympique Lyon'da forma giyen Martin Terrier ile 5 yıllık sözleşmeye imza attı.
Kulüplerden yapılan açıklamaya göre, Rennes, 23 yaşındaki oyuncunun bonservisi için Olympique Lyon'a 12 milyon euro ödeyecek.
Sözleşmedeki bazı özel maddelerin gerçekleşmesi halinde Olympique Lyon, 3 milyon avro daha kazanacak ve oyuncunun başka bir takıma muhtemel transferinden yüzde 15 bonservis bedeli alacak.
Sağlık kontrolünden geçirilen Fransız kanat oyuncusu, Rennes ile 5 yıllık sözleşmeye imza attı.
Fransa Milli Takımı'nın alt yaş kategorilerinde forma giyen Martin Terrier, Olympique Lyon formasıyla 77 karşılaşmada 17 kez ağları havalandırdı.
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