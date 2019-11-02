Türkiye Yelken Federasyonu (TYF) bünyesinde yarışları düzenlenen radyo kontrollü model yatlara ilgi her geçen yıl artıyor.

Türkiye'de resmi olarak 1998 yılında federasyon bünyesinde yapılmaya başlanan radyo kontrollü model yat sporu, IOM (Uluslararası 1 Metre) sınıfında gerçekleştiriliyor.

Türkiye Yelken Federasyonu IOM Sınıfı Komite Başkanı Levend Gürkan, bu sınıfta sporcuların Türkiye'nin yanı sıra yurt dışındaki yarışlara da katıldığını söyledi.

Brezilya'da düzenlenecek dünya şampiyonasına Türkiye'den de IOM sınıfından bir sporcunun katılacağını belirten Gürkan, "Düzenli olarak IOM sınıfında yarışlar devam ediyor. Her geçen yıl gelişen bir sınıf. İstanbul, Zonguldak, Ankara, Mersin ve Sinop illerinde sporcular çoğunlukta. Bunlara gün geçtikçe yenileri de ekleniyor. Federasyonda IOM sınıfına kayıtlı 90 sporcu var. Bunların 45'i aktif olarak yarışlara katılıyor." diye konuştu.

Kaynak: AA