Süper Lig'in 10. haftasında dün Çaykur Rizespor'u 2-0 yenen sarı-kırmızılılar, Real Madrid maçının ilk antrenmanını Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde yaptı.

Çaykur Rizespor maçında tam süre alan oyuncuların yenilenme çalışması yaptığı antrenmana diğer futbolcuların, koordinasyon ve sürat çalışması yaparak başladığı belirtildi. Antrenmanın dayanıklılığa yönelik çift kale oyunla sona erdiği kaydedildi.

Yarını izinli geçirecek sarı-kırmızılılar, Real Madrid maçı hazırlıklarını 4 Kasım Pazartesi günü Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla sürdürecek.

Şener Özbayraklı'nın sağ arka adalesinde zorlanma

Çaykur Rizespor maçında sakatlanan Şener Özbayraklı'nın sağ arka adalesinde ileri derece zorlanma tespit edildiği açıklandı.

Tedavisine başlanan Şener'le ilgili çekilecek MR sonucu detaylı açıklama yapılacağı aktarıldı.

Kaynak: AA