Sarı-siyahlı takım, üçüncü sezonunu geçirdiği Süper Lig'de İstanbul temsilcileriyle deplasmanda oynadığı karşılaşmalarda istediği performansı sahaya yansıtamadı.

BtcTurk Yeni Malatyaspor, İstanbul ekipleriyle dış sahada oynadığı 10 karşılaşmadan 9 mağlubiyet, 1 beraberlikle ayrıldı.

2017-2018 sezonunda Kasımpaşa, Fenerbahçe, Medipol Başakşehir, Beşiktaş ve Galatasaray ile İstanbul'da yaptığı maçları kaybeden BtcTurk Yeni Malatyaspor, 2018-2019 sezonunda ise deplasmanda Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Kasımpaşa'ya yenildi, Medipol Başakşehir ile berabere kaldı.

Kalesinde 24 gol gördü

Malatya ekibi, İstanbul'da oynadığı karşılaşmalarda kalesini gole kapatamadı.

Sarı-siyahlı takım, 2017-2018 sezonunda Kasımpaşa, Fenerbahçe, Medipol Başakşehir, Beşiktaş ve Galatasaray ile oynadığı maçlarda kalesinde 12 gol gördü.

BtcTurk Yeni Malatyaspor geçen sezon Beşiktaş, Medipol Başakşehir, Kasımpaşa, Fenerbahçe ve Galatasaray ile deplasmanda yaptığı maçlarda 12 kez meşin yuvarlağı ağlarından çıkarttı.

Malatya ekibi, İstanbul temsilcileriyle deplasmanda yaptığı maçlarda sadece sekiz kez gol sevinci yaşadı.

Kaynak: AA

Sezon Rakip Sonuç 2017-2018 Kasımpaşa 3-2 Fenerbahçe 3-1 Medipol Başakşehir 1-0 Beşiktaş 3-1 Galatasaray 2-0 2018-2019 Beşiktaş 2-1 Medipol Başakşehir 1-1 Kasımpaşa 3-0 Fenerbahçe 3-2 Galatasaray 3-0 - Kalesinde 24 gol gördü