Spor
Eskişehirspor'da olağanüstü kongre kararı02 Kasım 2019 Cumartesi 11:19 - Son Güncelleme 02 Kasım 2019 Cumartesi 11:21
TFF 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor'da yönetim kurulu olağanüstü kongre kararı aldı.
Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, olağanüstü seçimli genel kurul toplantısının 17 Kasım Pazar günü saat 15.00'te Hasan Polatkan Kültür Merkezi'nde yapılmasına, ilk toplantıda yeterli çoğunluk sağlanamadığı takdirde kongrenin 24 Kasım Pazar günü aynı yer ve saatte gerçekleştirilmesine karar verildiği kaydedildi.
Eskişehirspor'un 13 Ekim'de yapılan olağanüstü kongresinde kulüp başkanlığına yeniden Osman Taş seçilmişti.
Kaynak: AA
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