Türk Hava Yolları Avrupa Ligi'nde 6. hafta heyecanı geride kaldı. Anadolu Efes, 4 maç üst üste kazanmanın moraliyle Atina'da Panathinaikos karşısına çıktı.

3 sayı çizgisinin gerisinden 30'da 6 gibi düşük bir isabet oranı tutturan lacivert beyazlılar, son çeyrekte farkın açıldığı maçı 86-70 kaybetti.

Tarihinin en kötü başlangıçlarından birini yapan Fenerbahçe Beko, Zalgiris Kaunas'ı konuk etti. Son 50 saniyeye 76-69 önde giren sarı-lacivertliler, sonrasında yaptığı inanılmaz hatalarla maçı 79-76 kaybetti.

6.maçında 5. mağlubiyetini alan Fenerbahçe Beko'da, De Colo'nun 29 sayısı galibiyet için yeterli olmadı.

CSKA Moskova ve Olimpia Milano 5. galibiyetini aldı

Barcelona'ya, ilk yenilgisini Olimpia Milano tattırdı. Ettore Messina yönetiminde sezona iyi başlayan İtalyan ekibi, son çeyreğine 6 sayı geride girdiği maçı 83-70 kazanarak üst üste 5. galibiyetini aldı.

CSKA Moskova, Zenit'e konuk oldu. Zenit'in 3. çeyrekteki etkili performansına son periyotta 26-11'lik seriyle cevap veren CSKA, 87-70'lik skorla 5. galibiyetine uzandı.

Real Madrid 3 maç sonra kazandı

Deplasmanda çıktığı 3 maçı da kaybeden Real Madrid, Alba Berlin karşısında moral buldu. İyi başladığı maçta skor üstünlüğünü ele geçiren eflatun - beyazlılar, 85-71'lik skorla 3 maç aradan sonra kazanmayı başardı.

Son dönemin formda ekibi Maccabi Tel Aviv, Olimpiakos deplasmanında önemli bir galibiyet aldı. İsrail ekibi, harika bir ikinci yarı oynadığı maçı Pire'de 90-65 gibi farklı bir skorla kazandı.

Türk Milli Takımı formasını da giyen Scottie Wilbekin, 19 sayıyla öne çıkan isim oldu. Haftanın diğer maçlarında ise Baskonia, evinde Bayern Münih'i farklı geçerken; Kızılyıldız, Khimki'yi; Valencia ise Asvel'i mağlup etmeyi başardı.

Kaynak: TRT SPOR