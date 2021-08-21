Haber Giriş: 21 Ağustos 2021 Cumartesi 08:27Son Güncelleme: Kaynak: TRT SPOR
PSG, Brest'i 4 golle geçti
Fransa Ligi'nde Paris Saint-Germain, deplasmanda Brest'i 4-2 mağlup ederek üçüncü maçından da zaferle ayrıldı.
Fransa Ligi'nde 3. haftanın açılış mücadelesinde Brest, PSG'yi konuk etti.
Müsabaka, PSG'nin 4-2'lik üstünlüğüyle noktalandı.
Konuk ekibe galibiyeti getiren goller Ander Herrera, Kylian Mbappe, Idrissa Gueye ve Angel Di Maria'dan geldi.
Honorat ve Mounie'nin fileleri sarsan vuruşları ev sahibi takım adına yeterli olmadı.
PSG'de Messi, Neymar ve Ramos maç kadrosunda yer almadı.
Etiketler: Fransa
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