Genç milli takımın golcüsü Ali Akman'ın da formasını giydiği NEC Nijmegen, Hollanda Eredivisie'nin 2. haftasında PEC Zwolle'yi konuk etti.

Maçın henüz 4. dakikasında temsilcimiz Ali Akman, ceza sahası içerisinde sağ ayağının dışıyla yaptığı şık gol vuruşuyla takımını 1-0 öne geçirdi.

İlk yarının son anları yaklaşırken 42. dakikada Jonathan Yula Okita ile bir gol daha bulan Nijmegen, devreye 2-0 önde gitti.

Ali Akman 80 dakika sahada kaldı

İkinci yarıda mücadelede başka gol sesi çıkmadı ve karşılaşma NEC Nijmegen'in 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

Zwolle'de Sam Kersten, maçın 88. dakikasında direkt kırmızı kart görerek takımını kalan sürede 1 kişi eksik bıraktı.

Ali Akman, ilk 11'de başladığı maçta 80 dakika boyunca takımının başarısı için ter döktü ve Hollanda Eredivisie'de ilk golünü kaydetti.

Bu sonuçla NEC Nijmegen, Eredivisie'de bu sezonki ilk galibiyetini aldı. Nijmegen 1. hafta maçında Ajax'a 5-0 mağlup olmuştu.

Geçtiğimiz hafta sahasında Vitesse'ye 1-0 kaybeden Zwolle ise çıktığı ikinci maçtan da puansız ayrıldı.