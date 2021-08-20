Haber Giriş: 20 Ağustos 2021 Cuma 15:10Son Güncelleme: Kaynak: AA
Milli atlet Ece Narttürk finale yükseldi
[Fotoğraf: AA]
Kenya'nın başkenti Nairobi'de düzenlenen 20 Yaş Altı Atletizm Şampiyonası'nda, milli çekiççi Ece Narttürk finale yükseldi.
Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Ece Narttürk şampiyonada 58.92'lik derecesiyle grubunu 6'ncı tamamlayarak finale kaldı.
Ece Narttürk'ün yarışacağı finaller 21 Ağustos Cumartesi saat 16.10'da yapılacak.
Etiketler: Atletizm Milli Sporcular
Sıradaki Haber
Paralimpik milli yüzücüler Tokyo 2020'de iddialı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz