Haber Giriş: 20 Ağustos 2021 Cuma 22:38Son Güncelleme: Kaynak: TRT SPOR
Filenin Sultanları 2'de 2 yaptı
[Fotoğraf: Türkiye Voleybol Federasyonu]
Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda mücadele veren Filenin Sultanları, Ukrayna'yı 3-0 mağlup ederek ikinci maçında ikinci galibiyetini aldı.
A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 2021 CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda ikinci maçına çıktı
TRT SPOR Yıldız ekranlarından naklen yayınlanan mücadelede Filenin Sultanları, Ukrayna ile karşı karşıya geldi.
Mücadelenin kazananı 3-0'lık skorla Millilerimiz oldu.
Maçın başından sonuna üstün bir oyun sergileyen Sultanlar, ilk seti 25-13, ikinci seti de 25-19 önde tamamlamayı başardı.
Üçüncü sette başa baş bir mücadele yaşandı. Son bölümde üstünlük kuran Milli Takımımız
D Grubu'nda yer alan Filenin Sultanları, ilk karşılaşmasında ev sahibi Romanya'yı 3-1 yenmişti. Milli takımımızda Ebrar Karakurt, kaydettiği 26 sayı ile maçın en skorer ismi olmuştu.
Etiketler: Voleybol
Son Haberler
- 23:03
- 22:57
- 22:43
- 22:03
- 21:46
Sıradaki Haber
Basketbol 1. Ligi'nde fikstür çekildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz