Polonyalı paralimpik milli yüzücüler Erzurum'da güç depoluyor

Avrupa'nın şehir merkezindeki tek yüksek irtifalı tam olimpik yüzme havuzu olan Palandöken Olimpik Yüzme Havuzu, dört mevsim dünyanın farklı ülkelerinden takımları ağırlamayı sürdürüyor.

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Yabancı birçok kulüp ve milli takımların kamp döneminde tercih ettiği havuz, şimdilerde aralarında dünya şampiyonları bulunduran Polonya Paralimpik Yüzme Milli Takımı'nı ağırlıyor.

Yüksek irtifada performanslarını artırmak için bir haftalık kamp yapan paralimpik yüzücüler, gelecek yılın aralık ve mayıs aylarında düzenlenecek organizasyonlardan sonra katılacakları 2024 Paris Paralimpik Oyunları'nda ülkelerine madalyalarla dönmeyi hedefliyor.

[Fotoğraf: AA]

"2024 Paris Paralimpik Oyunları'na burada hazırlanıyoruz"

Polonya Paralimpik Yüzme Milli Takımı Başantrenörü Beata Pozarowszczyk-Kuczko, Erzurum'a ilk kez geldiklerini söyledi.

[Fotoğraf: AA]

Kuczko, yüksek irtifada sporcuları test etmeye çalıştıklarını belirtti.

"Polonya Paralimpik Yüzme Milli Takımı olarak sporcuların yüksek irtifada nasıl tepki vereceklerini görmek için buradayız. Erzurum'a ilk kez geldik ve 2024 Paris Paralimpik Oyunları'na burada hazırlanıyoruz. Almanya'dan ve diğer ülkelerden sporcular var, onları gördükçe biz de tecrübe kazanıyoruz. 9 sporcuyla buraya geldik. Aralık ayında Hollanda Amsterdam'da bir yarış var, orada nasıl bir tecrübe kazandığımızı göreceğiz. Ondan sonra 2024 mayısta Paralimpik Avrupa Şampiyonası'na katılacağız."

[Fotoğraf: AA] [Fotoğraf: AA]

Kuczko, Paris'teki oyunlarda madalya hedeflediklerini dile getirdi.

"Erkeklerde iki tane dünya şampiyonumuz var. Londra'daki Dünya Şampiyonası Paralimpik Oyunları'nda da bir kadın sporcumuz şampiyon oldu. Şimdi Paris'te 5 ya da 6 madalya bekliyoruz."

Milli yüzücü Otowski: Kampın etkilerini yarışlarda göreceğiz

Paralimpik milli yüzücü 24 yaşındaki Kamil Otowski de 13 yıldır aktif olarak yüzdüğünü, 8 yıldır da paralimpik milli takımında yer aldığını anlattı.

[Fotoğraf: AA]

Otowski, şampiyonalar için kendisini her zaman hazır hissettiğini anlattı.

"Bu takımımızla 4'üncü kampımız. Diğer üçünü İspanya'daki yüksek irtifada yaptık, sonrasında ilk kez Erzurum'a geldik. Burayı ve insanları sevdik. Bu yüzden Erzurum'da olmaktan mutluyum. Bu bizim için hazırlık kampı ve aralık ayında seçmeler olacak, orada neler olacağını göreceğiz. Ben her zaman hazırım ama bu kampın bize ne etki ettiğini yarışlarda göreceğiz."

Otowksi, daha önce birçok başarı kazandığına işaret etti.

"Manchester'de sırt üstü yüzmede 50 ve 100 metrede iki kez dünya şampiyonu oldum. Geçen yıl ise bronz madalya kazandım. Şimdilerde ise Paris'teki oyunlara hazırlanıyorum."